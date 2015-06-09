Воинскую часть вблизи горящей нефтебазы эвакуируют, военные выкосили траву и выкопали рвы

Министерство обороны эвакуирует воинскую часть, расположенную вблизи горящей нефтебазы под Киевом, и делает все, чтобы не допустить распространения пламени на территорию военного городка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Виктория Кушнир.

Она подтвердила, что эвакуация воинской части в Василькове, которая находится вблизи горящей нефтебазы, началась еще вчера.

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Кроме того, пресс-офицер Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило отметил, что «по периметру воинской части в Василькове силами инженерной техники и личного состава сделано все, чтобы исключить дальнейшее распространение огня на территорию военного городка».

«То есть выкошена трава, выкопанные рвы, перепахана земля, и все пожарные расчеты в полной готовности к локализации пожара, если он будет распространяться на военный городок», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области. Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.