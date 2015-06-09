Полторак: авиационная техника под Васильковом приведена в готовность и может быть эвакуирована

Вся техника в воинской части в Василькове, в том числе авиационная, приведена в готовность и может быть эвакуирована. Об этом на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак, передает 112.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что огонь с горящей под Киевом нефтебазы может распространиться на территорию военного аэродрома в Василькове.

"Мы, точно также как и вы, рассматриваем вероятность того, что огонь с горящей нефтебазы, может распространится на территорию аэродрома. Минобороны и руководство воздушного командования "Центр" предприняли все возможные меры для недопущения такой ситуации. Все специальные службы аэродрома и личный состав приведены в полную готовность. Это в принципе объект повышенного внимания. И они не просто готовы и уверены в безопасности территории аэродрома и его объектов, но еще и выехали на подмогу ГосЧС непосредственно на место пожара", - рассказали в управлении коммуникации и СМИ Минобороны.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.