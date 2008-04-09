Газпром зарегистрировал в Украине свою «дочку»

ОАО «Газпром» (Россия) в рамках достигнутых российско-украинских газовых договоренностей создало в Украине дочернее предприятие «Газпром-Украина».

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, предполагается, что созданная компания обратится в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики Украины для получения лицензии на поставку газа украинским промышленным потребителям по нерегулируемому тарифу.

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» – ЗАО «УкрГаз-Энерго».