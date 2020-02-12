В Крыму умерла бывшая связная УПА (фото)

Окончив школу, она вступила в Организацию украинских националистов. В 1943 году Кобылянская стала связной УПА.

Бывшая связная Украинской повстанческой армии Теодозия Кобылянская умерла на 97 году жизни.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

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Женщина умерла в воскресенье, 9 февраля, в Крыму в селе Раздольное.

«Мне сообщили друзья Теодозии Карловны. Ситуация была критической... Последние три-четыре года она принимала инсулин. А до этого она специальную диету использовала и была на таблетках», – рассказал настоятель и секретарь парафии ПЦУ в Раздольненском районе отец Ярослав Гонтар.

Теодозия Кобылянская родилась в селе Микулинцы в Тернопольской области Украины. Окончив школу, она вступила в Организацию украинских националистов. В 1943 году Кобылянская стала связной УПА.

В июне 1946 года она была осуждена по обвинению в «измене родине» и участии в контрреволюционной организации. Она была приговорена к 10 годам заключения.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Ривненской области умер последний участник первого боя УПА против немецких оккупантов, 94-летний Степан Бакунец (урожденный Александр Шмалюх).