В Днепре спецназовца посадили пожизненно за убийство

Бывший полицейский застрелил прохожего.

В Днепре руководителя одного из подразделений полиции особого назначения, выполняющего функции военных, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

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В ходе досудебного расследования установлено, что мотивом преступлений была продажа квартиры в городе Днепре, одна из комнат которой принадлежит обвиняемому, а другие две – гражданке и ее матери, говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Днепропетровской области. Как отмечается, в июле 2014 года командир взвода обратился к своим подчиненным с просьбой помочь убедить совладельцев жилья не препятствовать продаже его доли недвижимого имущества.

Так, в ночное время суток подсудимый в сопровождении еще четырех человек проник в указанную квартиру и, действуя с особой дерзостью, стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес женщин (одна из которых преклонного возраста) с угрозами применения насилия в случае невыполнения его требований. Далее злоумышленник наступил хозяйке ногой на шею, нанес несколько ударов по голове, после чего разломил пополам ее мобильный телефон.

На крики потерпевших о помощи к подъезду подошли двое прохожих, стали требовать предъявить документы, угрожая вызвать правоохранителей, на что обвиняемый достал из кармана пистолет и произвел смертельный выстрел в голову одному из них.

Кроме того, по месту проживания подсудимого правоохранительными органами выявлено четыре ручных осколочных наступательных гранат РГД-5 и ручную осколочную наступательную гранату РГН, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения и угрожал работникам милиции использовать по назначению, в случае, если они приблизятся к его дому.

Приговором Самарского районного суда г. Днепропетровска он признан виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обвиняемый не согласился с решением суда и попытался его обжаловать, однако Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил апелляционную жалобу мужчины без удовлетворения.