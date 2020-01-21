На Львовщине срочника посадили на 5 лет за убийство сослуживца

Военнослужащий, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок.

Во Львовской области к 5 годам лишения свободы приговорен военнослужащий срочной службы, который в июне прошлого года по неосторожности застрелил своего сослуживца.

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Об этом сегодня сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Согласно сообщению, 13 января 2020 года Яворивский районный суд Львовской области признал виновным 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть потерпевшего).

«В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в июне 2019 года указанный военнослужащий-срочник, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок. Полученная травма пострадавшего солдата оказалась не совместимой с жизнью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и раскаялся.

«Суд учел все обстоятельства и приговорил правонарушителя к 5 годам лишения свободы», - сообщили в прокуратуре.