В результате столкновений на "Марше равенства" пострадали 11 милиционеров

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко. "В целом по состоянию на 7 июня пострадали 11 сотрудников милиции. Задержаны и уведомлены о подозрении 7 человек", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, "Марш равенства" представителей ЛГБТ-сообщества проходил 6 июня на Оболонской набережной в столице. В начале шествия около 30 агрессивно настроенных молодых людей пришли на место сбора участников акции. Они распылили в толпу слезоточивый газ, бросали дымовые шашки и петарды.

Правоохранители выстроились кордоном и не допустили открытой стычки между участниками марша и противниками ЛГБТ-акции. Однако пострадали несколько сотрудников милиции.

За противоправные действия на месте происшествия правоохранители задержали 30 человек. У них изъяли петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296, ст. 342 и ст. 263 Уголовного кодекса ("хулиганство"; "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").