Назван победитель в конкурсе за место начальника порта ”Южный”

Сегодня в ходе второго этапа заседания комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя морского торгового порта “Южный” победителем конкурса признан Юрий КРУК.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи.

Согласно сообщению, конкурсное предложение, предоставленное Ю.КРУКОМ, отвечает задачам относительно ожидаемых финансово-экономических показателей деятельности порта “Южный”.

Приказ о назначении Ю.КРУКА начальником порта “Южный” будет подписан министром транспорта и связи Украины Иосифом ВИНСКИМ в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, должность начальника МТП „Южный” являлась вакантной с 29 декабря 2007 года. С того времени обязанности начальника порта исполнял Ю.КРУК.

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника морского торгового порта «Южный» 9 января этого года.

В конкурсе принимали участие 4 претендента.