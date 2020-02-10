"Единственная возможность освободиться": арестованный крымчанин из российского СИЗО просит Зеленского об обмене

Ранее Яцкина задержали в оккупированном Крыму по обвинению в "госизмене" и этапировали в Москву.

Крымчанин Иван Яцкин, которого ранее арестовали на оккупированном полуострове и отправили в Москву, обратился из СИЗО "Лефортово" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает "Крым.Реалии", он просит главу государства, а также омбудсмена Людмилу Денисову включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье. Тексты писем Зеленскому и Денисовой практически идентичны.

В них Яцкин сообщает, что ему грозит до 20 лет колонии, при этом у него трое малолетних детей и недавно родилась еще одна дочь. Кроме этого, по словам крымчанина, у него есть ряд заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения, что невозможно в условиях российского СИЗО.

"Я не верю в справедливость российского следствия и суда. Единственной возможностью освободиться и вернуться к своим близким я вижу форму обмена в рамках политических договоренностей. Не так давно вы сказали, что жизнь каждого украинца является для вас наибольшей ценностью. Я очень рассчитываю, что и моя судьба будет вам небезразлична. В связи с изложенным, прошу вас включить меня в список на обмен. Также прошу оказать содействие моей семье в получении денежных средств. Слава Украине!" – сказано в письмах.

Читайте такжеХватит только на 100 дней: оккупанты бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в Севастополе

Адвокат заключенного Николай Полозов сообщил, что прибыл в Киев для того, чтобы передать просьбу Яцкина о включении в список на обмен.

"Я надеюсь, что это заявление Ивана Яцкина в ближайшее время попадет в руки президента Зеленского и он включит его в список лиц, подлежащих обмену", – сказал Полозов.

Как сообщал УНИАН, ранее ФСБ России задержала в оккупированном Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, которого подозревают в госизмене. Мужчину этапировали в Москву на следственные действия. Московский суд арестовал его на три месяца.