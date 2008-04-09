Эксперт о природе инфляции в Украине

В марте рост потребительских цен определялся, с одной стороны, сохранением и дальнейшим увеличением инфляционных ожиданий и ростом затрат на производство, в частности за счет роста заработной платы, транспортных расходов, и, с другой стороны, ростом цен на отдельные продукты питания вследствие борьбы с нелегальным импортом и контрабандой, а также в результате увеличения цен на импорт.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Виталий КРАВЧУК.

Также он отметил, что рост цен на промышленные товары происходил вследствие аналогичных факторов, особенно рост цен продовольственной промышленности, который имел опережающие темпы по сравнению с розничными.

При этом В.КРАВЧУК сказал, что удивительную согласованность показали цены на топливо, которые на уровне добычи, производителей и потребителей выросли примерно на 8% (на 11% на бензин, по данным Минэкономики). В то же время нефть марки Urals подорожала на 5%, но, вероятно, разница может объясняться всплеском цен в течение месяца и отражением импортных цен с некоторой задержкой.