"Раньше 1,5 часа в пробках, сейчас пусто": житель Донецка показал "вымерший" город (фото)

Дорога от Путиловского моста до площади Ленина в центре города заняла у жителя оккупированного Донецка всего 11 минут.

Житель Донецка рассказал о том, что трафик в городе после оккупации в разы уменьшился, и теперь добраться на автомобиле от окраины до центра можно всего за 11 минут.

Видео поездки он выложил на Youtube.

Свою поездку дончанин начал от Путиловского моста, который был взорван в 2014 году, в Киевском районе. По его словам, до войны на трассе был очень плотный трафик, а теперь автомобилей практически нет.

«На работу реально невозможно было попасть. На работу многие опаздывали, кто жил на севере города. Им приходилось иногда по 1,5 часа стоять в пробках… Сейчас пусто», – сказал он

Далее мужчина проехал по проспекту Киевскому. По его словам, перед «Евро-2012» были выделены значительные средства, чтобы привести в порядок и облагородить проспект. Он проехал мимо автосалона «Форд», показав, что салон не работает, а разбитые окна в нем закрыты фанерой.

Читайте такжеНи души: житель оккупированной Горловки показал пустующий центральный парк (фото)

По словам дончанина, ранее на пр. Киевском было сложно снять помещение под бизнес, а сейчас там работают только некоторые магазинчики.

Также в кадр попали ТРЦ «Донецк Сити», здание, где раньше располагалась областная налоговая служба, детская травматология, РСК «Олимпийский», торговый центр «Белый лебедь», который в настоящее время не работает, библиотека им. Крупской, драмтеатр. Поездку мужчина завершил в самом центре города, у площади Ленина.

Дончанин сообщил, что ехал в будний день по практически пустым улицам примерно со скоростью 50 км/ч, останавливаясь на светофорах и иногда немного ускоряясь. Дорога от Путиловского моста до площади Ленина в центре города заняла у него всего 11 минут.