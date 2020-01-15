"Кругом аренда, работы нет": жители Донецка рассказали, как выглядит оккупированный город (видео)

Настроения среди жителей города - неоднозначные.

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе ежедневно пересекают около шести тысяч человек, на праздники эта цифра может увеличиваться вдвое.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам людей, пересекающих линию разграничения, вначале они проходят блокпосты террористов, затем их "пункт пересечения", потом нужно проехать нулевые позиции украинских военных и, наконец, пройти контроль Госпогранслужбы.

"Тут без проблем - там тяжело. Долго ждать", - говорят некоторые пенсионеры. Большинство пересекающих пункт пропуска едут на подконтрольную Украине территорию за пенсией.

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Люди, приехавшие из оккупированного Донецка, рассказывают, что в городе сейчас мало машин и жителей. "Город пустой, понимаете? Кругом аренда, магазины не работают, транспорт работает плохо, работы нет", - рассказал один из жителей оккупированного города.

Другая жительница ОРДО рассказала, что для нее не имеет значения, какой флаг будет в оккупированном Донецке: украинский или российский. Некоторые люди признавались, что имеют сразу три паспорта: Украины, РФ и никем не признанной "ДНР".

Как сообщал УНИАН, в Донецке террористы "ДНР" начали останавливать автомобили с украинскими номерами и отвозить их на эвакуаторе.