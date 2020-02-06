Комитет ВР по вопросам свободы слова обратится к Баканову из-за обысков в офисе "1+1 Медиа"

В то же время в группе "1+1 Медиа" планируют подавать в суд.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратится к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и ряду правоохранительных органов из-за ситуации с обысками в офисе группы "1+1 Медиа".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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Во время заседания юрист группы Сергей Здоровец подчеркнул позицию "1+1 Медиа", что соответствующая ситуация вызвана обличительной деятельностью телеканала и его проектов, которая является "актуальной, представляющей общественный интерес и достаточно часто используется для того, чтобы раскрывать другие преступления".

"Я не буду акцентировать внимание на том, что были допущены нарушения процессуального законодательства. Мы будем использовать это действие в рамках судебного спора", - заявил Здоровец.

Юрист подчеркнул, что его удивляет заявление СБУ о том, что вроде бы эта ситуация не касается телеканала. "Если вы приходите в здание, которое арендуется телеканалом, если вы вмешиваетесь в работу журналистов, работающих на телеканале, разве это не касается телеканала?", - спросил Здоровец.

По его словам, деятельности журналистов препятствовали, она была заблокирована.

"Была грубо нарушена часть 2 статьи 168 Уголовного процессуального кодекса Украины, ведь были удалены системы связи, были изъяты две компьютерные системы... Хотя УПК устанавливает обязанность копировать такую информацию, а не изымать", - подчеркнул юрист.

Как считает Здоровец, определение суда об обысках является немотивированным. "Мы будем от себя обжаловать эти действия, обжаловать эти решения в рамках УПК", - сказал он.

Также во время заседания свои замечания к проведению обысков высказал, в частности журналист Евгений Куксин.

В то же время, первый заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков отметил, что ни глава СБУ, ни какое-либо должностное лицо СБУ "не говорили о том, что мы журналистов, у которых вчера проведены, согласно решению суда, следственные действия, подозреваем в причастности к совершению преступления".

"Вчера были проведены несколько десятков обысков, но люди, у которых мы провели эти обыски, восприняли это адекватно", - сказал он и заверил, что обыски были проведены в соответствии с требованиями законодательства.

Маяков также заявил: "Мы никоим образом не обвиняем канал "1+1", потому что обыск в канале "1+1" не проводился. Обыски проводились по местам работы, проживания отдельных журналистов, которые сотрудничают с каналом "1+1".

Кроме того, он заверил, что "о подозрении пока никому не сообщалось".

По словам Маякова, всего были проведены около 22 обысков, но он из-за тайны досудебного расследования не может озвучивать, у кого они произошли.

Маяков также сообщил: "Мы проводили обзоры мобильных телефонов, компьютеров, в том числе премьер-министра, который предоставил, объяснил все. Кстати, отдельные члены правительства - также было проведено с ними исследования на полиграфе".

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Во время заседания было предложено и поддержано решение обратиться от комитета ко всем компетентным органам, которые имеют право на проведение следственных действий, чтобы в будущем исключить или только в крайних случаях осуществлять подобные действия, которые имели место в ситуации с этими обысками.

"По поводу конкретного факта обратиться к руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с констатацией всех обнаруженных фактов, предположений и жалоб, которые имели место сегодня во время заседания нашего комитета... Если реакция руководителя Службы безопасности Украины не будет такой, которая удовлетворит тех, кто обратился сегодня к нам с соответствующей информацией и ходатайствами, мы оставляем за ними и за нами право обратиться повторно, к генеральному прокурору Украины - в будущем", - озвучил глава комитета Нестор Шуфрич вторую часть решения комитета.

Также было заявлено, что в решении комитета должно быть указано и о "фактах препятствования журналистской деятельности".

Так, комитет должен обратиться к Баканову относительно изучения обстоятельств, озвученных на заседании комитета.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля руководитель Департамента журналистских расследований группы "1+1 Медиа" Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретные материалы".

Обыски осуществлялись на рабочем месте журналиста Евгения Куксина, а также в его квартире.

Также правоохранители провели обыск в квартире журналиста Дениса Данько.

По результатам обысков в офисе следователи СБУ изъяли два системных блока компьютеров.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заверил, что "ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц". По словам главы СБУ, соответствующие следственные действия по данному делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.

Сегодня, 6 февраля, группа "1+1 Медиа" призвала президента Владимира Зеленского, председателя ВР Дмитрия Разумкова, председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, главу Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича, первого заместителя главы Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольгу Герасимюк, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Руслана Рябошапку не допустить попыток политического давления и преследования независимых медиа.