Обязательный украинский во всех школах: Рада разблокировала закон о среднем образовании

За отмену этого закона проголосовали всего 58 народных депутатов.

Верховная Рада Украины открыла путь для подписания председателем парламента и президентом закона о полном общем среднем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР не поддержала постановление об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта закона Украины «О среднем образовании».

За отмену проголосовали всего 58 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Депутат Наталия Королевская (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь»), выступая на заседании парламента, отметила, что этот закон необходимо отменить, поскольку он предусматривает в школах изучение украинского языка, но одновременно не дает возможности изучать русский язык, ограничивая права русскоязычных граждан.

Она подчеркнула, что даже многие народные депутаты в парламенте между собой общаются на русском языке.

В основном за отмену закона проголосовали депутаты из фракции «ОПЗЖ».

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла закон «О среднем образовании» (№ 0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.

Законом предусмотрены три модели обучения: первая для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

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Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Среди прочего, законом предусмотрены педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличение зарплат учителей.