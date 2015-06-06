Украина и Япония договорились о шагах к упрощению визового режима

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос упрощения визового режима для украинцев во время поездок в Японию и договорились в ближайшее время осуществить меры в этом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время оглашения совместного заявления для представителей средств массовой информации с Абэ, который находится в Украине с первым визитом в истории двусторонних отношений между государствами.

Читайте такжеЕврокомиссия в декабре даст оценку готовности Украины к безвизовому режиму "Мы также предметно рассмотрели пути упрощения визового режима для поездок украинских граждан в Японию и договорились, что уже в ближайшее время осуществим важные шаги в этом направлении", - сказал глава государства.