Появилось видео столкновений на Оболонской набережной во время КиевПрайда

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015).

Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей.

Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а пять милиционеров были ранены.