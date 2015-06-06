Появилось видео столкновений на Оболонской набережной во время КиевПрайда

12:44, 06 июня 2015
Общество
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Видно как участников забрасывают дымовыми шашками и распыляют слезоточивый газ.

Громадське.tv распространило этот видеоролик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015).

Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей.

Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а пять милиционеров были ранены.

© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНИАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya

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