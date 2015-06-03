Порошенко подписал закон о поддержке участников АТО и их детей при получении образования

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Закон № 425-VIII принят Верховной Радой 14 мая, он предусматривает усиление государственных гарантий получения образования участниками боевых действий, защищавших суверенитет и целостность Украины и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции, а также их детьми путем предоставления таким категориям граждан Украины государственной целевой поддержки с целью получения ими профессионально-технического и высшего образования в виде государственной целевой поддержки - полной или частичной оплаты - для получения образования.