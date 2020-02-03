Умерла спикер Верховного Совета УССР Валентина Шевченко

В последнее время Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике "Феофания".

В ночь на 3 февраля скончалась Валентина Шевченко – известный политический и общественный деятель Украины, единственная женщина, которая когда-либо возглавляла президиум Верховного Совета УССР.

Об этом пишет Гордон со ссылкой на источники в кругу семьи.

Читайте такжеСегодня в Украине похоронят жертв сбитого в Иране самолета МАУ (видео)Отмечается, что в последнее время Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике «Феофания».

По предварительной информации, прощание с ней состоится в четверг, 6 февраля, на территории клиники. Шевченко будет похоронена на Байковом кладбище рядом со своим мужем.

Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в семье шахтера в городе Кривой Рог. По советским меркам она сделала хорошую партийную карьеру. Четыре года проработала заместителем министра образования, затем два года – заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, 10 лет (с 1975 по 1985 годы) – заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году, несмотря на то, что Шевченко была самым молодым членом политбюро (50 лет), ее избрали председателем Верховного совета УССР.

После развала Советского Союза Шевченко ушла из политики. В последние годы она редко появлялась на публике и не давала интервью.