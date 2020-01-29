Глава Федерации работодателей рассказал о планируемой реформе законодательства о труде и профсоюзах

По мнению Дмитрия Олейника, в Украине назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы.

Проект закона о новом Трудовом кодексе включает в себя нормы об обязательной компенсации при увольнении, трудовых договорах для фрилансеров и декретном отпуске для обоих родителей одновременно.

Об этом сообщил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, которого цитирует Сегодня.

По его мнению, в Украине назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы. Олейник отмечает, что профсоюзы станут действительно независимыми, и для них правительство обещает написать отдельный закон.

«Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика будет не расти», – заявил глава Федерации работодателей Украины.

Он отмечает, что среди новшеств – к привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще шесть: срочный, краткосрочный, сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Согласно законопроекту, работодатели должны будут заблаговременно предупредить об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от нашего стажа.

«Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита», – заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

Отмечается, что оба законопроекта уже на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

Напомним, по данным Минэкономики, из 28,5 миллиона украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 миллиона.