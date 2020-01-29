Украина оказалась в тройке стран, на которые больше всего жалуются в ЕСПЧ

В соседней Польше таких жалоб только 1250 (2,1%).

Украина остается в тройке стран, на которые больше всего жалуются в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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Об этом говорится в отчете суда за 2019 год.

Из почти 60 тысяч исков, которые ждут решения, 8 850 касались Украины (14,8%). На втором месте – Турция (9 250 жалоб или 15,5%), на первом – Россия (15 050 жалоб или 25,2%).

Например, в соседней Польше таких жалоб только 1250 (2,1%).

Как сообщал УНИАН, 52% украинцев считают, что демократия является наиболее желаемым вариантом государственного устройства для Украины, говорится в опросе.