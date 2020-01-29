Опрос: только каждый десятый украинец не верит в то, что Украина способна преодолеть существующие трудности

Совсем не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%.

80% граждан считают, что Украина способна преодолеть существующие трудности, но не в ближайшие несколько лет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.

В частности, большинство граждан (80%) считает, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25% опрошенных. 55% украинцев откладывают возможность успеха на более отдаленную перспективу. В то же время совсем не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%.

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Социологи отмечают, что вера в успех реформ в конце 2019 года больше, чем была в 2018 году. Сейчас совсем не верят в успех 13% опрошенных, а год назад - 23%. В то же время вполне уверены в успехе 13%, а остальные верят, однако сомневаются (38%) или не верят, но еще имеют определенную надежду (31%).

По данным опроса, граждане считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины: коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

*** Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.