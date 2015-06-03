Число украинцев, просящих убежища в ЕС, резко возросло

Об этом заявил исполнительный директор Европейского офиса поддержки просителей убежища Роберт Виссер в интервью EurActiv, передает "ЕвроПравда".

Он отметил, что среди просителей убежища, прибывающих из Восточной Европы, самую многочисленную группу составляют граждане Украины, вошедшей в "шестерку" стран, поставляющих беженцев в ЕС.

В частности, среди этих стран числятся Сирия, Эритрея, Ирак, Сомали, Нигер и Украина.

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"Особенностью Украины является то, что она не была страной просителей убежища до начала конфликта на Донбассе", - подчеркнул Роберт Виссер.

Также, по его словам, Украина полностью отличается от других стран тем, что все украинцы приезжают в Европейский союз на законных основаниях, получив визу, или подают ходатайство о предоставлении убежища, уже проживая на законных основаниях, часто с разрешением на работу.

Кроме того, как сообщил Роберт Виссер, специфика украинских просителей убежища состоит в том, что они подают заявки во всех странах ЕС, а не в одной или двух.

"Украинская община является наиболее диверсифицированной сообществом, которую мы знаем. Украинцы есть во всех уголках Европы", - отметил он.

В свою очередь представитель Европейского офиса поддержки просителей убежища Тимоти Купер заявил, что самыми частыми странами, которые выбирали украинцы, были Италия, Германия, Франция и Испания.

Стоит отметить, что на сегодняшний день украинцы составляют 3% от общего количества просителей убежища в странах ЕС. Следом за ними идут россияне, которые составляют 2%.