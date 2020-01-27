В Раде объяснили, почему хотят запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках

Запрет мобильных телефонов в школе позволит бороться с рэкетом и будет способствовать общению между детьми, считает нардеп Гончаренко.

Запрет на использование мобильных телефонов в школе позволит бороться с рэкетом и будет способствовать общению между детьми.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, и не создания препятствий для получения образования другими получателями образования» (№2792), инициатором которого является член депутатской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Законопроектом, в частности, предусмотрено, что в заведениях общего среднего образования запрещается использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, всеми участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий за исключением использования таких устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

Порядок пользования мобильной связью и другими устройствами, имеющими подключение к интернету, определяется руководителями общеобразовательных учебных заведений с участием ученического и родительского и других органов самоуправления.

В законопроекте отмечается, что «запрет на использование мобильных телефонов позволит бороться со значительной частью недоброжелательности, что наблюдается в заведениях (рэкет, воровство, притязания), и ограничить возможности столкнуться с малейшие шокирующие, жестокие или характерные изображения».

Также Гончаренко отмечает, что принятие законопроекта «позволит не создавать препятствия для получения образования другими получателями образования, в частности, сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей».

Инициатор законопроекта отмечает, что запрет на использование гаджетов в школах действует в Азербайджане, Греции, Таджикистане и Франции.

Как сообщал УНИАН, 24 января народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, и не создании препятствий для получения образования другими получателями образования (№279).