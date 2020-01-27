В Киеве задержали главу общественной организации за вымогательство денег от бизнесменов – СБУ (фото)

В частности, задержанный мужчина требовал 500 тысяч гривень от предпринимателя за "решение вопроса" с чиновниками ГФС.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве главу одной из общественных организаций Черниговщины за вымогательство денег.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСБУ блокировала импорт брендовой одежды на миллионы долларов по заниженной стоимости (фото)Оперативники спецслужбы установили, что мужчина требовал 500 тысяч гривень от предпринимателя. За эту сумму он якобы обещал «решить» с должностными лицами ГУ ГФС в Черниговской области вопрос влияния на результаты досудебного расследования в пользу коммерсанта.

Отмечается, что правоохранители задержали мужчину, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в одном из ресторанов в центре Киева во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 240 тысяч гривень.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре частные детективы прослушивали телефоны за 3 тысячи долларов.