Корбан добился возвращения днепропетровского военного госпиталя государству

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам Корбан.

«Теперь это имущество вернулось в госсобственность. Решение суда у меня на руках», - отметил экс-заместитель губернатора Днепропетровской области.

Корбан добавил, что такое негативное явление как рейдерство имеет свою обратною сторону, ведь Генеральная прокуратура уже неоднократно обращалась с исками относительно возвращения в госсобственность данного объекта, но все суды по этому вопросу были проиграны.

Обратная сторона рейдерства.В разгар военных действий прошлым летом в Днепропетровск привозили много раненых. И мы уси... Posted by Gennady Korban on Tuesday, 2 June 2015

«Все эти аргументы были пустым местом на фоне опыта профессионального рейдера. Я знал, что продавлю этот суд… С одной стороны рейдерство это негативное явление, но иногда «обратная сторона» помогает госпиталь вернуть государству. И все – в рамках закона», - заявил Корбан.

Он напомнил, как военный госпиталь в Днепропетровске в свое время попал в собственность российского «ВТБ Банка»: он был продан Министерством обороны по цене, не соответствующей реальной стоимости, а вслед за этим, после банкротства самого покупателя, территория госпиталя оказалась в залоге у банка.

«В какой-то момент мы поняли, что военный госпиталь в центре города не наш, он теперь «российский». Тогда мне сообщили, что к стенам госпиталя явилась исполнительная служба с представителями российского «ВТБ Банка». Пришли изымать за долги – более 10 тыс кв. м. недвижимости и около 4 га земли в центре города. В общем весь госпиталь», - делится воспоминаниями политик.

По словам Корбана, юристы, представители прокуратуры и сотрудники Фонда госимущества уверяли его, что возвращение госпиталя в госсобственность невозможно.

По этому поводу Корбан также пошутил, что готов провести всем государственным чиновникам мастер-класс по теме «обратная сторона рейдерства».