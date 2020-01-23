Без еды, среди бутылок и с пьяными родителями: на Николаевщине спасли ребенка (видео)
18:04, 23 января 2020Общество
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Родители пьянствовали вместе с бабушкой и товарищем. Ребенок сидел голодный.
Голодная среди пьяных родителей: на Николаевщине из неблагонадежной семьи забрали 2-летнюю девочку
На Николаевщине из неблагонадежной семьи забрали двухлетнего ребенка.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, почти на две недели семья закрылась в квартире и пьянствовала там. Тревогу забил детский садик, куда водили ребенка. Полиция и соцработники выломали дверь. И увидели голодного ребенка посреди ее пьяных родственников. Антисанитария, сигаретный смрад и плесень - в такой квартире находилась девочка. Родители пьянствовали вместе с бабушкой и товарищем. Ребенок сидел голодный.
Сейчас девочка находится в больнице. Ей ничего не грозит.
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