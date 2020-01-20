В Одессе двухлетний мальчик проглотил капсулу для стирки и оказался в реанимации

Ребенок несколько дней провел в реанимации с отравлением химическим раствором.

В Одессе двухлетний мальчик оказался в реанимационном отделении детской больницы с отравлением химическим раствором, проглотив капсулу со средством для стирки.

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Как сообщает пресс-служба Малиновского отдела полиции в Одессе, пока 28-летняя жительница занималась домашними делами, ее двое малолетних сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью и меньший из братьев решил попробовать ее на вкус.

В тяжелом состоянии ребенок несколько дней провел в реанимационном отделении. К счастью, сейчас состояние малыша улучшилось.

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.