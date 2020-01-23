"Никто меня не закроет": Штепа заявила о политических амбициях

Дело Штепы передавали нескольким судам, в последний раз – в Орджоникидзевский райсуд Харькова, дело еще не начали рассматривать

Подозреваемая в сепаратизме и бывший мэр Славянска 2010-2014 годов Неля Штепа заявила, что намерена баллотироваться на выборах городского головы.

Об этом она сообщила местному телеканалу, передают Новости Донбасса.

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«Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею. Никто меня не закроет, поскольку эта статья неконституционна», – заявила она.

Как сообщал УНИАН, во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков. Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года.

Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело Штепы передавали нескольким судам, в последний раз – в Орджоникидзевский райсуд Харькова, дело еще не начали рассматривать.

24 октября Европейский суд по правам человека обязал Украину в трехмесячный срок выплатить 3,6 тыс. Штепе.