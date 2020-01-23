В "Борисполе" санитары будут встречать самолеты из Китая из-за смертельного вируса

Каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать вместе с ГПСУ самолеты, прибывающие из Китая.

Санитарно-карантинные подразделения совместно с Государственной пограничной службой будут встречать самолеты, прибывающие в Украину из Китая, и проводить опросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрарва Украины» Игорь Кузин в ходе брифинга о ситуации с распространением коронавирусной инфекции (nCoV).

«На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть прямое авиасообщение с Китаем. Так, сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарно-карантинными подразделениями лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета», - заявил он.

При этом Кузин добавил, что не вводятся никакие дополнительные меры наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа сотрудники лабораторного центра будут проводить опросы и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.

«Таким образом, каждый день санитарно-карантинные подразделения будут встречать совместно с Государственной пограничной службой основные самолеты, прибывающие из Китая. Дополнительные меры пока не вводятся. Такое решение возможно пересматривать только после получения соответствующих руководств со стороны ВОЗ», - отметил он.

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Также Кузин заявил, что «проводится быстрая оценка необходимости в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалах в случае завоза вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров Минздрава».

Как уточнили в Минздраве, такие рейсы прибывают только в аэропорт «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Местные СМИ сообщили, что число людей, умерших из-за нового вируса в Китае, возросло до 25, а общее количество случаев заражения - до 616.

По официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев.