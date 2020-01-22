Пограничники прояснили ситуацию с изменениями в правилах въезда в оккупированный Крым

Фейковые сообщения повлекли увеличение отказов в пропуске, из-за которых граждане выражают недовольство и обвиняют сотрудников Госпогранслужбы.

Пограничники напоминают, что изменения порядка пересечения административной границы с оккупированным Крымом для граждан Украины в возрасте до 16 лет еще не вступили в силу.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы, в последнее время участились попытки перевозки детей через админграницу с временно оккупированным Крымом без необходимых документов.

Читайте такжеСБУ не запрещала въезд в Украину российскому певцу Серову – СМИ

«Одна из причин - распространение фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения админграницы через соцсети и другие каналы. В частности, такие сообщения вызвали увеличение отказов в пропуске из-за которых граждане выражают недовольство и обвиняют сотрудников Госпогранслужбы», - говорится в сообщении.

В этой связи пограничники напомнили, что соответствующие изменения вступят в силу с 9 февраля.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию Украины и въезда с неё граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей (родители (усыновители), опекуны, попечители или иные законные представители) или уполномоченных ими лиц. «Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручения от него не является обязательным», - пояснили в ГПСУ.

Отмечается, что выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

«Въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд с ВОТУ лиц, которые выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС», - подчеркивают в ГПСУ.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд с неё граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.