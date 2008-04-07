Автора книг о болгарской мафии убили выстрелом в голову

Известный автор книг об организованной преступности в Болгарии Георгий Стоев в понедельник скончался от полученного ранения в голову, передает BBC News.

35-летнего Стоева ранили из огнестрельного оружия возле одной из гостиниц в болгарской столице Софии. Мужчину срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Стрелявшие скрылись.

Стоев, бывший телохранитель, написал несколько книг о мафии, сложившейся после падения социалистического режима в 1989 году. По данным местных СМИ, писатель ранее входил в одну из организованных преступных группировок, и убийство могли организовать его бывшие соратники.

Ранее в тот же день, отмечает BBC News, также в Софии был застрелен Борислав Георгиев, глава энергетической фирмы, управляющей атомной электростанцией в Козлодуе.

Лента.ру