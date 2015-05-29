Суд оставил в силе приговор медсестре, которая избивала ногами раненного активиста Евромайдана

Апелляционный суд Харьковской области отклонил жалобу медсестры из Чугуева Ольги Воржеиновой, которая в апреле 2014 года в переходе станции метро добивала ногами раненного активиста Евромайдана Владимира Силевича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы прокуратуры Харьковской области, апелляционный суд оставил в силе наказание для Воржеиновой в виде 1,5 года ограничения свободы в колонии поселения, которое ей 9 февраля 2015 года избрал Дзержинский райсуд Харькова.

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По сведениям прокуратуры суд только частично удовлетворил апелляционные жалобы и прокуратуры, и стороны защиты, признав некоторые доказательства по делу незаконными, однако это не повлияло на суть приговора.

В комментарии УНИАН потерпевший Силевич подчеркнул, что не может быть довольным тем, что обвиняемая Воржеинова будет вынуждена отбывать наказание. Он отметил, что готов отозвать иск, если бы она извинилась. Силевич выразил сожаление, что этого не произошло.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2014 года в Харькове люди с битами и в масках напали на активистов Евромайдана, которые расходились со своего митинга. Пострадало около 50 человек, в том числе один сотрудник милиции. В больницу всего обратилось 14 человек.

Позже в Интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина ногами добивают избитого мужчину, сидящего на ступеньках подземного перехода.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений).

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя жительница Чугуева Харьковской области Ольга Воржеинова, которая согласно доказательствам принимала активное участие в избиении активистов Евромайдана. 17 апреля ее задержали правоохранители.