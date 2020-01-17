В аэропорту "Борисполь" в воскресенье состоится церемония чествования памяти погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Церемония начнется, ориентировочно, в 11:30.

В международном аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 19 января, состоится церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился украинский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.