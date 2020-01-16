Закон о среднем образовании: В МОН рассказали о новшествах

Законом предусмотрена педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличения зарплат учителей.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили о новшествах нового закона о полном общем среднем образовании, принятого сегодня Верховной Радой Украины.

Как сообщили в пресс-службе МОН, законом предусмотрена педагогическая интернатура, контракты для директоров и учителей на пенсии, ученическое самоуправление, возможности для создания настоящей старшей профильной школы, возможность для учащихся выбирать свою образовательную траекторию, финансовая автономия школ, больше возможностей для профессионального роста и увеличения зарплат учителей.

В частности, основными новшествами закона для учеников являются гарантии равного доступа к образованию.

Так, закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения. Инклюзивность - то есть возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории - также предусмотрена документом и гарантируется ученикам.

Дети на длительном стационарном лечении благодаря принятию этого документа наконец получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

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Также предусмотрено создание индивидуальной образовательной траектории. Этот механизм позволяет каждому ученику гибко и с учетом собственных потребностей и талантов выстраивать свое обучение. Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это будут создавать индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор. Далее для подтверждения знаний по предметам, которые обретаются вне заведения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Если же речь идет о подтверждении результатов по домашнему форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть дважды в год).

Также закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, которые в этом нуждаются, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

В то же время документ детализирует и дополняет положения закона «Об образовании» и устанавливает конкретные виды ответственности за нарушение академической добропорядочности.

Кроме того, закон вводит право учащихся выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Также предусмотрено три адаптационных цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс и больше прав для ученического самоуправления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла закон «О среднем образовании» (№0901). Закон поддержали 327 народных депутатов.