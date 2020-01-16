В Киеве полицейского задержали на взятке в 11 тысяч гривень

Полицейский вымогал деньги у одного из предпринимателей за непривлечение к административной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности без соответствующих разрешительных документов.

В Киеве на получении взятки в 11 тысяч гривень задержали сотрудника одного из районных управлений полиции.

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Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

40-летний полицейский требовал 18 тысяч гривень у одного из предпринимателей за непривлечение к административной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности без соответствующих разрешительных документов, говорится в сообщении.

После получения 11 тысяч гривень был задержан.

В отношении работника правоохранительных органов открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.