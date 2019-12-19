НАБУ сообщило о подозрении экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой (видео)

Бывшую чиновницу подозревают в получении неправомерной выгоды.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды.

Читайте такжеКабмин уволил скандальную чиновницу ГМС Дину ПимаховуКак сообщили в пресс-службе НАБУ, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на год с возможностью продления срока до трех лет.

За «услугу», по версии следствия, она требовала и получила взятку в размере 1800 долларов.

Также следствие установило, что в августе того же года она предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иностранному гражданину получили паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. Отмечается, что в этом случае чиновница за обеспечение процесса оформления и выдачи документов просила 30 тысяч долларов.

В НАБУ отметили, что расследование ведется с ноября 2017 года.

«В ноябре 2017-го ГПУ и СБУ сорвало упомянутую спецоперацию детективов», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал о том, как Пимахову уличили в получении неправомерной выгоды.