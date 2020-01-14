Адвокаты Героев Небесной сотни требуют вернуть в дело экс-"беркутовцев" предыдущую группу прокуроров

Суд сегодня по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину.

Адвокаты Героев Небесной сотни настаивают на возвращении в дело против пятерых экс-"беркутовцев" предыдущей группы прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитники потерпевших заявили после заседания Святошинского райсуда Киева, который рассматривает производство о массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

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В частности, адвокат Евгения Закревская отметила, что после перехода полномочий по расследованию "майдановских" дел от Генпрокуратуры в ГБР эти производства фактически не расследуются.

Говоря о деле экс-"беркутовцев", она также отметила, что, начиная с конца декабря, расследование этого дела приостановлено. По словам адвоката, если не будет изменено законодательство в части заочного судопроизводства, это дело фактически будет развалено.

"Если не будет изменено законодательство, вероятность получения приговора, который выстоит, очень мала. Поэтому внести соответствующие изменения в закон о заочном осуждении необходимо в течение двух месяцев в следующем заседании суда по этому делу", - сказала Закревская.

Также она добавила, что сегодняшнее решение суда об отводе трех новых прокуроров, которых генпрокурор Руслан Рябошапка назначил вести это производство 28 декабря 2019 года, является лишь половиной дела, поскольку на их место нужно назначить других представителей государственного обвинения, которым бы доверяли потерпевшие и общество.

Адвокат убеждена, что необходимо вернуть прокуроров, которые 5 лет расследовали это дело, — Алексея Донского и Яниса Симонова, а также Игоря Земскова, который чуть позже присоединился к данной группе прокуроров.

"Но на сегодня неизвестно, кого включат в (новую) группу прокуроров. А отсутствие государственного обвинения в таком деле равносильно отсутствию самого дела. То есть, "статисты" это дело не вытянут, и даже хорошие профессиональные прокуроры, не зная дела, будут существенно уступать позициям защитников экс-"беркутовцев", - подчеркнула Закревская.

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Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Рябошапка сменил группу прокуроров по данному делу. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-"беркутовцев".

Сегодня, 14 января, Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину.

Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на сегодняшнем заседании.

Суд предоставил Офису генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.