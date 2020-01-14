На Софийской площади начали разбирать главную елку страны (фото)

Также сегодня закрывается рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января.

На Софийской площади начали разбирать главную елку страны. Завершить демонтаж планируется к 17 января. Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE. Также сегодня закрывается рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января.

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