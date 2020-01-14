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На Софийской площади начали разбирать главную елку страны (фото)

15:53, 14 января 2020
Общество
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Завершить демонтаж планируется к 17 января / Kyiv LIVE

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

Также сегодня закрывается рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января.

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