На Софийской площади начали разбирать главную елку страны (фото)
15:53, 14 января 2020Общество
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Также сегодня закрывается рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января.
Завершить демонтаж планируется к 17 января / Kyiv LIVE
На Софийской площади начали разбирать главную елку страны. Завершить демонтаж планируется к 17 января.
Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.
Также сегодня закрывается рождественский городок возле главной елки страны, но праздничная локация на Контрактовой площади будет работать до 19 января.
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