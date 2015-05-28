На Харьковщине пограничники задержали украинца, везшего из России $760 тысяч
В Харьковской области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти из России в Украину 760 тыс. долл.
Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины, гражданина Украины задержали вчера, 27 мая, пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ в местном пункте пропуска «Стрелечье» на участке ответственности отдела пограничной службы «Веселое».
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Во время проверки документов у мужчины спросили о наличии запрещенных для перемещения через границу предметов и попросили показать, что он переносит среди собственных вещей. Однако мужчина начал оказывать сопротивление и попытался с вещами бежать на территорию Российской Федерации. Благодаря быстрым и слаженным действиям пограничный наряд догнал беглеца и задержал, отметили в ведомстве.
Впоследствии было установлено, что среди вещей задержанный нес большое количество валюты - у него при себе находилось около 760 тыс. долл.
Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.