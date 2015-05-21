Пограничники заявляют об активизации вражеских диверсантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В течение недели уменьшилось количество обстрелов российско-террористическими войсками блокпостов, однако повысилась активность диверсионно-разведывательных групп", - отметил Слободян.

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Он сообщил, что с 14 мая пограничники четыре раза подвергались обстрелу на блокпостах "Золотое" и "Марьинка".

Также пограничники дважды вступали в бой с диверсионно-разведывательными группами, которые пытались скрытно пройти в тыл на участках Луганского и Донецкого отрядов.