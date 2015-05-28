Геращенко обвинил в некомпетентности следователя, открывшего уголовное производство против журналистов

Народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что следователь Бориспольского райотдела милиции открыла криминальное производство по факту размещения на сайте "Наші Гроші" статьи о расхищении средств компанией "Финпромгаз", имеющей, по некоторым данным, отношение к Сергею Курченко. "Такое же письмо от следователя Пьянило получил и редактор портала "Инсайдер" Сергей Щербина", - отметил Геращенко.

«Исходя из письма следователя, каждый журналист пишущий о нанесении ущерба государству той или иной компанией, может быть привлечен к уголовной отвественности по ст.192. УК "Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием", что является, в данном случае, полным бредом!», - заявляет Геращенко.

Час назад Алекса Шалайский опубликовал пост о том, что некая следователь Бориспольского райотдела милиции по фамилии Пь... Posted by Anton Gerashchenko on Wednesday, May 27, 2015

По словам нардепа, действия следователя являются примером вопиющей некомпетентности или коррумпированности. Данный факт, отметил Геращенко, «не останется безнаказанным».

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