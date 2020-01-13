Черниговщина вошла в тройку лидеров по результатам децентрализации - глава ОГА Прокопенко

Черниговская область - третья по результатам децентрализации власти и реформирования местного самоуправления. Соответствующий рейтинг ежемесячно осуществляет Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, сообщается на официальном сайте Черниговской ОГА.

Так, область - первая по количеству районов, на территории которых созданы ОТГ. Нет ни одного административного района, где бы не функционировали объединенные общины.

Вторая - по количеству ОТГ с административными центрами в городах областного значения (Нежин и Новгород-Северский).

Четвертое место Черниговщина занимает по численности населения, охваченного ОТГ; территории, покрытой объединенными общинами; а также процентом покрытия области ОТГ соответствии с перспективным планом. Четырнадцатое - по количеству ОТГ с численностью менее 5000 человек.

"Позиция руководства государства - в 2020 году должен быть завершен процесс добровольного объединения территориальных общин. Местные выборы должны состояться на новой административно-территориальной основе.

Черниговская область демонстрирует хорошие показатели создания общин. Уже действуют 50 ОТГ. Они покрывают две трети территории области", - говорит председатель ОГА Андрей Прокопенко и добавляет:

"Территориальные общины, которые объединились, уже начали жить по-новому: с новым качеством получения услуг доступа к сервисам. Они сами определяют, на что тратить собственные финансовые ресурсы. К тому же имеют прямую помощь из государственного бюджета. Только в прошлом году за счет государственной субвенции ОТГ области реализовали 210 проектов. В общинах ремонтируются школы, больницы, открываются ЦНАП, строятся спортивные объекты, восстанавливаются автодороги. Расширяются возможности для молодежи. Есть перспективы привлечения к развитию общин средств инвесторов.

Хороший пример уже действующих ОТГ должен стимулировать общины, которые еще окончательно не определились относительно объединения. Кстати, на днях я подписал распоряжение, которым поддержано желание шести местных советов объединиться в Репкинскую ОТГ.

Конечно же, главный критерий - объединенные общины должны быть способны, то есть способными обеспечить развитие территорий, а также создать комфортные условия для жизни людей".