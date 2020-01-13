В полиции пока не назвали версий относительно мотива убийства Окуевой

Следствие исключает, что Окуеву могли убить за ее собственные или долги мужа Адама Османова.

В полиции пока не называют версии относительно мотива убийства добровольца АТО Амины Окуевой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель ГУ Нацполиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, следствие исключает то, что Окуеву могли убить за ее собственные и долги мужа Адама Османова.

«В настоящее время у следствия такой информации нет. Мы изучали образ жизни и видели, что эти люди не имели больших состояний. Поэтому говорить об этом сейчас нет оснований», - сказал Небитов.

Говоря в целом о возможных мотивах убийства Окуевой, он отметил, что это убийство было совершено на заказ. А вот насчет заказчиков и их мотивации совершения преступления в Нацполиции пока не хотят разглашать версии, зато заявляют, что это может повредить следствию.

«Они были не знакомы (Окуева и ее убийца - УНИАН), поэтому мы считаем, что это преступление совершено по заказу и сейчас следствие изучает деятельность этой преступной группы не только в пределах Украины, а и в том числе и в странах ЕС. И я надеюсь, что с помощью западных партнеров мы получим больше информации - кто был заказчиком, как передавались денежные средства”, - подчеркнул руководитель полиции Киевщины.

Он предполагает, что в странах Евросоюза заказчики могли встречаться с исполнителями этого преступления.

«Более подробно я говорить не буду, чтобы не были уничтожены возможные вещественные доказательства, которые позволят нам установить мотив преступления и заказчиков. У нас есть версии относительно мотива», - добавил Небитов.

Как сообщал УНИАН, первое нападение на супружескую пару добровольцев АТО Окуеву и Осмаева было совершено 1 июня 2017 года в Киеве.

По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка. В результате инцидента Осмаева и киллера госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Обвиняемый по делу - 58-летний гражданин Российской Федерации Артур Кринари. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Окуевой и Осмаева на железнодорожном переезде «Глеваха» в Киевской области. Окуева погибла, ее муж был ранен.