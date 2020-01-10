На Житомирщине спасли пенсионерку, которая повредила ногу и более суток провела в поле

Женщину нашли лежащей на мокрой земле в беспомощном состоянии. Она была обессиленная, замерзшая и уже не могла говорить.

На Житомирщине пенсионерку, которая больше суток беспомощной провела в зимнем поле, разыскали оперативники криминальной полиции местного отделения. Женщина повредила ногу, сбилась с пути и не смогла самостоятельно добраться до дома.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, утром 9 января к правоохранителям обратилась староста одного из сельсоветов, сообщив о пропаже 70-летней жительницы с. Великая Чернявка.

Как сообщается, женщина еще накануне рано утром отправилась на железнодорожную станцию в 5 км от села и намеревалась ехать в Фастов к родственникам. Однако до места следования не добралась, зато позвонила родным и сообщила, что по дороге упала и повредила ногу. Сразу после звонка связь с ней оборвалась.

Местные жители сначала самостоятельно искали женщину, а после сообщения в отделение полиции к ним присоединились и правоохранители.

"Мы тщательно обследовали весь привычный для местных людей маршрут от села до железнодорожной станции. Осматривали заросли и канавы, которые попадались на пути, громко звали женщину. Ближе к обеду 9 января с коллегой отошли от прямого пути и пошли окольными путями. Вдруг на поле недалеко от леса увидели нечто, что напоминало силуэт человека на земле. Бросились туда и действительно застали нашу разыскиваемую лежащей на мокрой земле в беспомощном состоянии", - рассказал оперуполномоченный подразделения криминальной полиции Попельнянского ОП ГУНП Сергей Ворчак.

Обессиленная и замерзшая женщина была в сознании, но говорить уже не могла. Полицейские незамедлительно вызвали на место карету «скорой». А пока медики добирались до села, правоохранители пледом и горячим чаем отогревали бабушку.

Уже позже выяснилось, что по дороге к железнодорожной станции она споткнулась, упала и повредила ногу. Поэтому решила вернуться домой. Мобильный телефон упал и выключился. Бедняжка смогла пройти около 2,5 км, когда поняла, что сбилась с пути и заблудилась. Еще какое-то время бабушка проползла по полю, потому что идти дальше не было сил, и наконец обессиленная осталась лежать на холодной земле. До крайних домов ее деревни оставалось около 800 метров.

Медики, которые сейчас занимаются здоровьем пенсионерки, говорят, что дополнительные несколько часов в холодной мгле могли стать для пенсионерки фатальными.