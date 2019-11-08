В Житомире группу разбойников отправили за решетку за смерть израильского раввина

Преступникам присудили наказание в виде лишения свободы сроком на 11, 9 и 7 лет.

В Житомире осудили четырех человек, которые избили израильского раввина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что на Житомирщине четырех человек приговорили к лишению свободы сроком на 11, 9 и 7 лет за разбойное нападение на гражданина иностранного государства, вследствие чего он умер

Читайте такжеУбийство байкера в Киеве: подозреваемый предстанет перед судом«Прокурор отдела ювенальной юстиции прокуратуры Житомирской области совершил обвинение по делу по факту совершения четырьмя лицами, двое из которых несовершеннолетние, разбойного нападения на гражданина иностранного государства, вследствие чего он скончался», – отметили в прокуратуре.

Там добавили, что приговором Королевского районного суда города Житомира всех четырех лиц признано виновными в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Двух обвиняемых, 1976 и 1995 годов рождения, приговорили, соответственно, к 11 и 9 годам лишения свободы». Еще двух несовершеннолетних – 2000 и 2001 годов рождения – приговорили к 7 годам лишения свободы с применением ст. 69, 98 и 102 УК Украины (назначено наказание ниже низшего предела)», – сказано в сообщении.

Также приговором суда каждого из нападавших обязали выплатить семье потерпевшего причиненній моральній вред на сумму 100 тысяч гривень.

Судебным следствием установлено, что в октябре 2016 года, в Житомире, недалеко от железнодорожного вокзала, около 23.00 часов двое парней и две девушки – жители Закарпатской и Винницкой областей, совершили разбойное нападение на гражданина иностранного государства. Раввина жестоко избили и ограбили, похитив у него мобильный телефон стоимостью свыше 15 тысяч гривень и 60 долларов США.

От полученных травм мужчина скончался в апреле 2017 года. Он так и не пришел в сознание. Этим мужчиной оказался израильский раввин Мендл Дайч.

Как сообщал УНИАН, израильский раввин Мендл Дайч, избитый в октябре 2016 года в Житомире, умер в Израиле. 7 октября Дайч был найден в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями возле железнодорожного вокзала в Житомире,

Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.