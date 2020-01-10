Полиция задержала представителя крымской "самообороны" за содействие оккупации полуострова (фото)

Мужчине сообщено о подозрении, суд уже поместил его под стражу.

Правоохранители задержали на административной границе с оккупированным Крымом представителя так называемой "самообороны".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе.

Как отмечают в полиции, задержанный 8 января через КПВВ "Чонгар" пытался пересечь админграницу.

"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему инкриминируют участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала представителя партии Путина, который ехал за украинским заграничным паспортом.