На шахте «Красноармейская-Западная» произошел взрыв

13:48, 07 апреля 2008
Общество
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Горняков выводят из шахты

В Донецкой области на шахте «Красноармейская-Западная» в 12.20 произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел в дренажном штреке шестой южной лавы.

В настоящее время 52 горняка выводятся из шахты. Судьба одного пока неизвестна.

На шахту выехало 20 отделений горноспасателей и 11 реанимационно-противошоковых групп.

 

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