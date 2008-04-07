На шахте «Красноармейская-Западная» произошел взрыв
13:48, 07 апреля 2008Общество
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Горняков выводят из шахты
В Донецкой области на шахте «Красноармейская-Западная» в 12.20 произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел в дренажном штреке шестой южной лавы.
В настоящее время 52 горняка выводятся из шахты. Судьба одного пока неизвестна.
На шахту выехало 20 отделений горноспасателей и 11 реанимационно-противошоковых групп.
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