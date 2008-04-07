На шахте «Красноармейская-Западная» произошел взрыв

В Донецкой области на шахте «Красноармейская-Западная» в 12.20 произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел в дренажном штреке шестой южной лавы.

В настоящее время 52 горняка выводятся из шахты. Судьба одного пока неизвестна.

На шахту выехало 20 отделений горноспасателей и 11 реанимационно-противошоковых групп.