Российскому блогеру Митрошиной на три года запретили въезд в Украину

Экс-журналистка пропагандистского телеканала "Россия" Александра Митрошина нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Российскому блогеру, экс-журналистке пропагандистского телеканала "Россия" Александре Митрошиной на три года запретили въезд в Украину.

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Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, 8 января Митрошина в аэропорту "Борисполь" проходила оформления на рейс в Минск.

Ей сообщено о решении о запрете на въезд на территорию Украины и проставлена соответствующая отметка в паспорт.

В ГПСУ отметили, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма.

В Госпогранслужбе также отметили, что только в течение прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7,3 тыс. гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет на въезд или которые превысили срок пребывания, либо в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Как сообщал УНИАН, 6 января общественное движение "Видсич" в Facebook заявило, что полицейские избили двух активистов "Видсичи" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российским блогером, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Митрошиной.

Сообщалось, что активисты решили спросить, почему блогер нарушила закон и чьим считает Крым. Активистам угрожали некоторые фанаты блогера.

Впоследствии на место событий прибыла полиция, которая потребовала от активистов покинуть помещение. Когда активисты отказались, их избили и отвезли в управление полиции, где продержали 3 часа.

В свою очередь в полиции заявили, что избитые активисты "Видсичи" нарушали общественный порядок, поэтому их доставили в управление и составили админпротокол о совершении мелкого хулиганства.