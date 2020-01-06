В полиции заявили, что избитые активисты "Видсичи" нарушали общественный порядок

В гражданском движении "Видсич" заявили, что полицейские избили двух активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российской блогершей, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Александрой Митрошиной.

В полиции заявили, что избитые активисты общественного движения «Видсич» нарушали общественный порядок, поэтому их доставили в управление и составили административный протокол о совершении мелкого хулиганства.

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Как информирует в Facebook столичная полиция, сегодня в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью.

На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

«На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Они были неоднократно предупреждены о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции», - отмечается в сообщении.

В помещении отдела полиции патрульные составили на них административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В дальнейшем правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции молодчиками.

В настоящее время всех участников происшествия отпустили.

Как сообщал УНИАН, ранее общественное движение "Видсич" в Facebook заявил, что полицейские избили двух активистов «Видсичи» Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые пришли на встречу с российским блогером, экс-журналисткой пропагандистского телеканала "Россия" Александрой Митрошиной.

Сообщалось, что активисты решили спросить, почему блогер нарушила закон и чьим считает Крым. Активистам угрожали некоторые фанаты блогера.

В дальнейшем на место событий прибыла полиция, которая потребовала от активистов покинуть помещение. Когда активисты отказались, их избили и отвезли в управление полиции, где продержали три часа.