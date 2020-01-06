В Киеве протестовали против приезда блогера из России, полиция задержала активистов – "Відсіч"

В организации заявили, что одного из активистов избили во время задержания.

В Киеве полиция задержала активистов «Відсічі», которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице организации и сообщает общественный деятель Андрей Смолий.

Читайте такжеПротесты в Каховке: следователи назначили повторную экспертизу по требованию родственников погибшего«В Киев приехала московская блогер, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. После того, как группа активистов вызвали полицию, на них напали «сторонники» русскомировской блогерши. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие, просто арестовала двоих активистов. Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держат на коленях перед выходом», – написал Смолий.

В «Відсічі» добавили, что задержали двоих активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

«Сейчас оба находятся в отделении на ул. Голосеевская, 15. В процессе задержания Леонида избили, досталось голове... Активиста не отпускают из отделения, несмотря на то, что ему сказали, что он не задержан, а приглашен», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как активисты протестовали под Лукьяновским СИЗО против обмена экс-«беркутовцев».